Dünyanın en çok kazanan futbol takımları belli oldu! Dünya devi kazancıyla dudak uçuklattı… 2022-2023 futbol sezonu boyunca en çok kazanç elde eden takımlar belli oldu. Deloitte tarafından hazırlanan Futbol Para Ligi raporuna göre dünya devi olan o takım kazancıyla dudak uçuklattı. İşte, en çok kazanan 10 futbol takımı…

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Deloitte, her sene olduğu gibi bu senede sezon boyunca en çok gelir elde eden takımlarını açıkladı. Futbol Para Ligi isimli raporda 2022-2023 sezonunda en çok kazanan takımlar listelendi.

Söz konusu listeyi hazırlayan şirket, futbol dünyasının finansal durumuna adeta ışık tutuyor. Her sene düzenli olarak hazırlanan listede bu sene zirveye oturan isim kazancıyla dudak uçuklattı.

Kulüplerin elde ettikleri kar ise, kulüp mağazalarındaki satışlar, stadyum ve sponsorluk gelirlerinden oluşmuştur.

İşte, dünyanın en çok kazanan takımları…

10-Arsenal: 532 Milyon Euro

9-Chelsea: 589 Milyon Euro

8-Tottenham: 631 Milyon Euro

7-Liverpool: 682 Milyon Euro

6-Bayern Münih: 744 Milyon Euro

5-M. United: 745 Milyon Euro

4-Barcelona: 800 Milyon Euro

3-Paris Saint Germain: 802 Milyon Euro

2-Manchester City: 826 Milyon Euro

1-Real Madrid: 831 Milyon Euro