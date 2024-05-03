Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Bakın Türk ordusu kaçıncı sıraya adını yazdırdı… Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Türk ordusu birçok ülkeyi geride bırakarak 3 basamak yükseldi. İşte, Türk ordusunun listedeki yeri…

ensonhaber.com

Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Türk ordusu birçok ülkeyi geride bırakarak 3 basamak yükseldi. İşte, Türk ordusunun listedeki yeri…

ABD merkezli bir internet sitesi olan Global Firepower tarafından yapılan araştırma ile dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi.

50 binin üzerinde faktör değerlendirilerek belirlenen sıralama en güçlü orduları açığa çıkartıyor. 2024 yılı için güncellenen listede Türk ordusu damgasını vurdu.

Birçok ülkeyi geride bırakarak 3 kademe birden yükselen Türkiye gücünü bir kez daha kanıtladı. İlk ona yazdıran Türk ordusu bakın kaçıncı sırada yer aldı…

İşte, dünyanın en güçlü 10 ordusu…

1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2-RUSYA

3-ÇiİN

4-HİNDİSTAN

5-GÜNEY KORE

6-BİRLEŞİK KIRALLIK

7-JAPONYA

8-TÜRKİYE

9-PAKİSTAN

10-İTALYA