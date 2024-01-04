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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den bir yer listeye girdi! İşte o semt...

Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den bir yer listeye girdi! İşte o semt... Time Out isimli dergi takipçileriyle yaptığı anket sonuçlarına göre dünyanın en havalı semtlerin seçti. Listede Türkiye'den de bir semt bulunuyor..