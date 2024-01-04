Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den bir yer listeye girdi! İşte o semt...

Time Out Dergisi, dünyanın en havalı cadde ve sokakları anketinin sonuçlarını açıkladı. Oylama sonucunda dünyanın en havalı 40 caddesi belirlendi.
Bilindiği üzere Time Out dergisi yaşam tarzı ve seyahat üzerine yayın yapan dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesi olarak biliniyor.
Time Out dergisinin farklı şehirlerde yaşayan binlerce takipçisi ile yaptığı oylama ile en havalı semtler belli oldu.
Türkiye’den de bir semt bu listeye girmeyi başardı.
İşte dünyanın en havalı semtleri
10 - TOKYO / TOMİGAYA
9 - AMSTERDAM / WEST
8 - MİLAN / ISOLA
7 - NEW JERSEY / MİD-CİTY
6 - MELBOURNE / BRUNSWICK EAST
5 - HONG KONG / SHEUNG WAN
4 - KOPENHAG / HAVNEN
3 - MADRİD / CARABANCHEL
2 - DUBLIN / SMITHFIELD
1 -MEDELLİN / LAURELES
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye'den sadece 'Bebek' semti girdi. Bebek listede 32. sırada yer aldı.