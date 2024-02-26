Dünyanın en iyi 10 yemek şehri belli oldu! Türkiye’den o şehirde listede… Dünyanın en iyi yemeklerine sahip olan mutfaklar belli oldu. Türk lezzetleri o şehirle listedeki yerini aldı. İşte, en iyi yemeklere sahip olan Türk şehri…

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Yiyecek içecek sektörüne yoğunlaşan, bu konuda listeler ve öneriler yayınlayan bir online seyahat rehberi olan TasteAtlas, dünya genelindeki lokal yemekleri değerlendirdi.

Yemek turizminde oldukça önemli olan bu dünyaca ünlü rehber lezzetin başkenti olarak Roma’yı belirlerken bu listeye Türk yemeklerinin eşsiz lezzetleriyle o ilde dahil oldu.

Roma’nın yanı sıra listede birçok yabancı kültüre ait yemek bulunan listeye Gaziantep Türk yemekleriyle dahil oldu.

TasteAtlas, Gaziantep’te ne yenir sorusuna da cevap verdi. Verilen cevapta ise Baklava, Ali Nazik Kebabı, Yuvalama çorbası ve katmer ilk 4 yiyecek arasında sayıldı.

İşte, sırasıyla en iyi yemeklerin yenebileceği o şehirler….

1-Roma

2-Bolonya

3-Napoli

4-Viyana

5-Tokyo

6-Osaka

7-Hong Kong

8-Torino:

9-Gaziantep:

10-Bandung (Endonezya)