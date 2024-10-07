Dünyanın en iyi futbol şehirleri belli oldu! İstanbul listeye damga vurdu...

Haber Merkezi
Dünyanın her yerinden milyonlarca seyircisi bulunan futbolda bu kez şehirler yarıştı.
FourFourTwo dergisi tarafından yapılan bir çalışmada dünyanın birçok şehrinin farklı parametreler ile değerlendirilerek en iyi futbol şehirler belirlendi.
Avrupa, Güney Amerika ve Afrika’dan birçok şehrin yer aldığı efsane listeye İstanbul sıralamasıyla damga vurdu.
İŞTE EN İYİ FUTBOL ŞEHİRLERİ...
1. Londra
2. Buenos Aires
3. Madrid
4. Rio de Janeiro
5. São Paulo
6. Milano
7. Liverpool
8. Manchester
9. İSTANBUL
10. Barselona