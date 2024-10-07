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Dünyanın en iyi futbol şehirleri belli oldu! İstanbul listeye damga vurdu...

Dünyanın en iyi futbol şehirleri belli oldu! İstanbul listeye damga vurdu... Dünyada en popüler olan spor dalı şüphesiz futboldur. Dünyanın her şehrinde milyonlarca seyircisi olan futbol severek takip edilir. FourFourTwo dergisi tarafından yapılan bir araştırmada en iyi futbol şehirleri listelendi. İşte, o şehirler...