Dünyanın en ölümcül maddesi ortaya çıktı! Sadece bakmak bile yetiyor… 1986 yılında Çernobil’de yaşanan nükleer felaket sonrasında dünyanın en ölümcül maddesi ortaya çıkmıştı. Bu maddeye sadece 5 dakika bile bakmak ölüme neden olabiliyor. İşte, dünyanın en ölümcül maddesi…

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Takvimler 1986 yılını gösterdiği zamanlarda Ukrayna’da yer alan bir nükleer enerji santrali reaktörünün patlaması sonucunda yaşanan nükleer felakette dünyanın en ölümcül maddesi de ortaya çıktı.

Yaşanan bu felaketle birlikte ortaya çıkan 50 tondan fazla radyoaktif partikül Avrupa'nın büyük bölümünü etkiledi. Felaketin yaşandığı andan itibaren birçok insanın ölümüne neden olan bu olay sonrasında da çeşitli hastalıklara neden olarak can almaya devam etti.

Çernobil felaketi olarak hafızlara kazınan bu olayın ardından patlama yaşanmayan reaktörler incelemeye başlandı ve “dünyanın en ölümcül maddesi” unvanını alan o madde de keşfedildi.

İşte, dünyanın en ölümcül maddesi…

İncelenen reaktörde siyah, lav benzeri bir madde ile karşılaşıldı. Karşılaşılan maddenin görünüşü nedeniyle "Fil Ayağı" olarak adlandırıldı.

Halk arasında Fil ayağı denilen ancak koryum olarak bilinen kum, erimiş beton ve uranyum karışımı bu kütle, Dünya üzerindeki en tehlikeli madde olarak kabul ediliyor. Unilad raporlarına göre, tarihte sadece beş kez doğal olarak oluştu.