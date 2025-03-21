Dünyanın en zengin takımları açıklandı! Borç batağındaki o kulüpte listeye girdi

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Dünya genelinde her geçen gün birçok gelişmenin yaşandığı futbol, milyonların ilgi odağı olmaya devam ederken son olarak yapılan araştırmalarla birlikte dünyanın en zengin kulüpleri listelendi.

Büyük kitlelerin hayranlık besledi dev futbol kulüplerinin kazançları sık sık gündem olurken en zengin kulüpler listesi medyada ilgi odağı haline geldi.

İngiltere basını BBC tarafından yayınladığı listede dünyanın en zengin 20 kulübü sıralandı. Listede mali durumu oldukça kötü olan Lyon'un da yer alması dikkat çekerken bakın en zengin futbol takımları hangileriymiş.

DÜNYANIN EN ZENGİN FUTBOL TAKIMLARI

20- LYON: 264 MİLYON EURO

19- MARSILYA: 287 MİLYON EURO

18- ASTON VILLA: 310 MİLYON EURO

17- WEST HAM: 322 MİLYON EURO

16- JUVENTUS: 356 MİLYON EURO

15- NEWCASTLE: 372 MİLYON EURO

14- INTER: 391 MİLYON EURO

13- MILAN: 398 MİLYON EURO

12- ATLETICA MADRİD: 410 MİLYON EURO

11- BORUSSIA DORTMOND: 514 MİLYON EURO

10- CHELSEA: 546 MİLYON EURO

9- TOTTENHAM: 615 MİLYON EURO

8- LIVERPOOL: 715 MİLYON EURO

7- ARSENAL: 717 MİLYON EURO

6- BARCELONA: 760 MİLYON EURO

5- BAYERN MUNIH: 765 MİLYON EURO

4- MANCHESTER UNİTED: 771 MİLYON EURO

3- PARIS SAINT-GERMAIN: 806 MİLYON EURO

2-MANCHESTER CITY: 838 MİLYON EURO

1-REAL MADRID: 1 MİLYAR 46 MİLYON EURO