Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi: Türkiye’den 27 isim listeye girdi! İşte, o isimler... Forbes dergisi tarafından yayınlanan dünyanın en zenginleri listesi güncellendi. Sıralamanın değiştiği listeye o Türklerde dahil oldu. İşte, dünyanın en zenginleri listesine dahil olan 27 Türk…

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ABD merkezli olan iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini güncelleyerek yayımladı. Bu yıl 38'ncisinin yayımladığı Milyarderler Listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını göstermiş oldu.

Söz konusu olan listeye bu kez Türkiye'den 27 isim girdi. Listeye göre milyarder sayısı rekor tazeleyerek 2 bin 28 kişiye çıktı.

Listede yer alan milyarderlerin toplam servetleri geçen yıllara kıyasla 2 trilyon artış göstererek 14,2 trilyona kadar yükseldi.

Servetleriyle konuşulan dünya zenginlerinin arasına 27 Türk isim dahil oldu. İşte, listedeki Türk isimler…

Dünyanın en zenginleri…

Geçen yıllarda listenin zirvesinde yer alan Elon Musk ikinci sıraya gerilediği listede Bernar Arnault 233 milyar dolarlık servetiyle ilk sıraya yerleşti. Elon Musk ise 195 milyar dolarlık servetiyle ikinciliğe adını yazdırdı. Space X ve lüks eşya devi LVMH’nin yöneticilerimi 194 milyar dolarlık servetiyle Amzonun kurucusu Jeff Bezos takip etti.

Dudak uçuklatan bu milyarderler kervanına dahil olan Türk isimleri de adlarından bahsettirdi. Dünyanın en zenginleri listesine dahil olan 27 isim servetleriyle şaşırttı.

Listeye dahil olan Türk milyarderler arasında ilk sırada 3,2 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu.

Murat Ülker’in sonrasında listeye giren diğer isimler ise şöyle;

3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve 2,8 milyar dolarlık servetiyle Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu yer aldı.

Ayrıca, 2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu.