Dünyanın konuştuğu 2 malzemeli tatlı! Evde kolayca yapabileceğiniz dünyanın en kolay tatlısı.. Sadece 2 malzeme ile hazırlayacağınız bu tatlı tüm tatlı ihtiyacınızı karşılayacak. Tatlı krizlerine son vermek isteyenlerin tercihi!

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Hem yapması çok kolay hem de sadece iki malzeme ile yapılabilen bu tatlı birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Tatlı krizlerini bastırmak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bu tatlıyı yapmak için sadece iki malzeme yeterli.

Mutfakta bulunan bu iki malzeme ile dünyanın en lezzetli ve en kolay tatlılarından birini hazırlayabilirsiniz.

Özellikle MasterChef yarışmasının ardından birçok kişi mutfak ile ilgilenmeye ve farklı lezzetleri yapmak için denemeler yapmaya başladı.

Sosyal medyada yemek videoları çeken ünlü isimlerde iki malzeme il hazırlanan bu tatlıyı yaparak takipçileri ile paylaşıyor. İşte merak edilen o tatlı..

Yapımı son derece basit olan çikolatalı mousse tarifini sizler için derledik. Sadece 2 malzeme ile dünyanın en lezzetli çikolatalı mousse tatlısını hazırlayabilirsiniz. İşte çikolatalı mousse tarifi..

Gerekli malzemeler

- 240 gram yoğunlaştırılmış süt

- 200 gram kakao

Hazırlanışı

Yoğunlaştırılmış sütü tencereye koyun ve sütü hafiften kaynatın. Daha sonra kaynatılan sütü sıcak halde büyük bir cam kaseye dökün. Ardından bir elek ile kakaonuzu sütün üzerine serperek karıştırmaya başlayın.

Süt ve kakao homojen bir kıvama gelene kadar bu karıştırma işlemine devam edin. Hazırladığınız karışım elde etmek istediğiniz kıvama geldikten sonra tatlınızı istediğiniz kaplara aktarın ve buzlukta dinlenmeye bırakın.

2 malzeme ile hazırladığınız çikolatalı mousseları buzluktan çıkararak afiyetle tüketebilirsiniz.