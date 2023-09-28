Duyan inanamıyor! Canan Karatay erkeklerde kelliğe yol açan yemeği açıkladı! Sürekli yemeyin.. Canan Karatay yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Prof. Dr. erkeklerde kelliğe yol açan yemeği açıkladı. İşte o yemek..

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Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamalar ve verdiği tavsiyeler ile sık sık gündeme geliyor.

Her söylemi ile dikkat çeken Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay son açıklaması ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Canan Karatay, pilavın kelliğe yol açtığını söyleyerek erkeklere bazı uyarılarda bulundu.

Devamlı pilav yemesinler

Canan Karatay "Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir." ifadeleriyle adından söz ettirdi.

Kelliğin insülin eksikliğiyle bağlantılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, D vitamini ve Omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olabileceğini söyledi.

Canan Karatay, saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için bazı tavsiyeler verdi;

"Erkekler bol bol terayağ, zeytinyağı ve omega 3 alsınlar. Bol bol D vitamini takviyesi yapsınlar ve B 12'lerine baksınlar, bütün bunlar birden bire olmaz.

Gençlerde daha çabuk olabilir ama sabırla o göbek gittikten sonra saç çıkmaya başlıyor. Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın." diyen Canan Karatay sosyal medyada gündeme oturdu..