Duyan koşacak: Milli Emlak 2 Bin TL’ye arsa satışına başladı

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine'ye ait taşınmazları satışa sunmaya devam ediyor.

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında bulunan bu taşınmazlar, dar gelirli vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Tarla, arazi, bağ ve bahçe gibi çeşitli seçenekler sunan bu satışlar, geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

Son olarak, dikkat çeken bir arsa satışı ile gündeme gelen Milli Emlak, belirli bölgelerdeki arsa fiyatlarını 2 bin TL olarak belirledi.

2 BİN TL'YE ARSA TAPUSU

Milli Emlak sitesinde yer alan ilana göre; Siirt'in Kurtalan ilçesinde 115,41 metrekare arsa 2.885 TL'den satışa çıkıyor. Teminat bedeli ise sadece 288 TL.

Arsa satışının ihalesi 1 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00'de gerçekleşecek.

İlana dair daha fazla detaylı bilgi için TIKLAYINIZ