Duyan kulaklarına inanamıyor! Akaryakıta 3-4 lira zam mı gelecek? Bu geceden itibaren... Sosyal medyada ortaya atılan "Benzine 3lira, motorine ise 4 TL zam gelmesi bekleniyor" şeklindeki paylaşımlar ise halk arasında merak uyandırdı. Peki, akaryakıta zam gelecek mi? Ne zaman ve ne kadar? İşte detaylar..

Akaryakıtta hareketlilik devam ediyor... Araç sahipleri litresi 37 lirayı bulan benzin karşısında çaresiz kalıyor. Zam haberleri üst üste gelirken, sürücüler gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak sosyal medyada ortaya atılan bir iddia dikkatleri çekti. İddiaya göre benzin fiyatlarında 3 TL, Motorin fiyatlarında ise 4 TL'lik bir artış bekleniyor. Arama motorlarına yönelen otomobil sahipleri, "akaryakıtta zam var mı", "benzine zam gelecek mi", "motorine zam gelecek mi" merak ediyor. İşte konuya ilişkin son durum... Akaryakıta zam Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, benzin ve motorine büyük bir zam geleceği konuşuluyor. Ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu kapsamda 9 Ağustos 2023 güncel benzin fiyatları şu şekilde: İstanbul Anadolu Yakası: 36.04 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 36.14 Türk Lirası Ankara: 36.57 Türk Lirası İzmir: 36.70 Türk Lirası 9 Ağustos 2023 güncel motorin fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 36.40 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 36.46 Türk Lirası Ankara: 36.95 Türk Lirası İzmir: 37.12 Türk Lirası