Duyan kulaklarına inanamıyor! Akaryakıta 3-4 lira zam mı gelecek? Bu geceden itibaren...

Akaryakıtta hareketlilik devam ediyor...
Araç sahipleri litresi 37 lirayı bulan benzin karşısında çaresiz kalıyor.
Zam haberleri üst üste gelirken, sürücüler gelişmeleri yakından takip ediyor.
Son olarak sosyal medyada ortaya atılan bir iddia dikkatleri çekti.
İddiaya göre benzin fiyatlarında 3 TL, Motorin fiyatlarında ise 4 TL'lik bir artış bekleniyor.
Arama motorlarına yönelen otomobil sahipleri, "akaryakıtta zam var mı", "benzine zam gelecek mi", "motorine zam gelecek mi" merak ediyor.
İşte konuya ilişkin son durum...
Akaryakıta zam
Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, benzin ve motorine büyük bir zam geleceği konuşuluyor. Ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Bu kapsamda 9 Ağustos 2023 güncel benzin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Anadolu Yakası: 36.04 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.14 Türk Lirası
Ankara: 36.57 Türk Lirası
İzmir: 36.70 Türk Lirası
9 Ağustos 2023 güncel motorin fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası: 36.40 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.46 Türk Lirası
Ankara: 36.95 Türk Lirası
İzmir: 37.12 Türk Lirası