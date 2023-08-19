Duyan nikahı basıyor! Faiz SIFIR, taksitler eriyecek! İşte evlilik kredisinin detayları...

Gelin ve damat adayları, evlilik sürecinde birçok masrafa giriyor. Özellikle nakit ihtiyacı, ev dizerken en kritik durumlardan oluyor.
Düğün veya nikah arifesinde kredi çekerek borca girmek ve faiz ödemek istemeyenler için müjdeli haber geldi.
Evlenecek olanlar için faizsiz ve 2 yıl ödemesiz kredi imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldı.
Evlilik kredisi detayları, milyonların gündeminde...Peki detaylar neler? İşte son durum...
Evlilik kredisi başvurusu 2023
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.
Devlet destekli faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi nasıl alınır sorusu merak ediliyor.
Henüz resmi bir açıklama gelmese de, başvuruların kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası üzerinden alınması bekleniyor.
Şartlar...
Kredi şartları da netleşmiş değil. Düğünden ne kadar önce-sonra alınabilir ve eşlerden birisi mi alabilecek açıklanmadı.
Evlilik kredisi şartları şimdilik şu şekilde;
-2 yıl geri ödeme yok
-48 ay vade
-Sıfır faiz
-150 bin lira destek