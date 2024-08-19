Duyan oraya akın ediyor! Hem sakinliği ile büyülüyor hem yatırımcısına çok kazandırıyor... Doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen o ilçe hem büyükşehre yakınlığı hem de yatırım imkanıyla görenleri büyülüyor. Evlerin su gibi tükendiği o ilçede emlak fiyatlarına da yetişilmiyor. İşte, hem sakin olan hem de yatırımcısına kazandıran o ilçe...

Editör: Seda Yeşilyurt

Türkiye'nin birçok ilçesi doğal güzelliği ile görenleri büyülemeyi başarıyor. Ancak bu ilçe hem doğal güzelliği hem de kazandırmasıyla görenleri cezbediyor.

Emlak avcılarının kaçırmak istemeyeceği avantajlara sahip olan bu ilçenin en avantajlı yönü ise Ankara’ya olan yakınlığı. Sakin şehir olarak adlandırılan o ilçe aynı zamanda sakinliğini uluslararası boyutta da tescillemiş durumda.

Sakin bir yaşam sunmasının yanında Ankara’ya olan yakınlığı nedeniyle de şehir hayatına da yakın olacağınız bu ilçede yatırım yapan kazanıyor.

SAKİN ŞEHİR KAZANDIRIYOR

Ankara'ya sadece 1 saat 15 dakikalık mesafede yer alan Güdül, 23 köy ve 3 mahalleden oluşan gidenin dönmek istemediği noktaların başında gelir.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan bu ilçe, 2016 yılında Cittaslow ağına katılarak "Sakin Şehir" unvanını elde etmeyi de başarmış ve uluslararası platformda da tanınan bir ilçe haline gelmeyi başarmıştır.

Güdül, milattan önceki dönemlere ait oyulmuş mağaralar, Mzinos Şehri ve Sorgun Göleti gibi tarihi kalıntılar, ilçenin zengin tarihine ışık tutarak oldukça ilgi çekici hale geliyor. Güdül, tam da bu sayede hem tarih meraklıları hem de doğa severler için eşsiz bir keşif alanı sunuyor.

Sunduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra yatırımcılar için de oldukça cazip bir seçenek olan Güdül, Ankara'ya yakınlığı, gelişen altyapısı ve sakin yaşam tarzı sayesinde emlak değerleri hızla artıyor. Uzmanlar, Güdül'de emlak yatırımı yapmanın kısa sürede yüksek getiri sağlayabileceğini öngörüyor.