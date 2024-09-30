Duyan uçak biletini alıyor! Vize yok, vergi yok...

Yağmur Dinç
Avrupa'ya vize sorunları, vatandaşları yeni rotalara yönlendiriyor.
Son dönemde, özellikle Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya göç edenlerin sayısında artış gözleniyor.
Eski Yugoslavya'dan ayrılan Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, bu sene bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutluyor.
Genç girişimciler, %10 vergi avantajı sayesinde daha rahat bir yaşam sürebileceklerini düşünüyor.
VİZESİZ SEYAHAT
Kuzey Makedonya’nın bir diğer cazip yanı ise vizesiz seyahat imkânı.
Türkiye vatandaşları, 90 güne kadar Kuzey Makedonya’ya rahatlıkla giriş yapabiliyor.