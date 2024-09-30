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Duyan uçak biletini alıyor! Vize yok, vergi yok...

Duyan uçak biletini alıyor! Vize yok, vergi yok... Kuzey Makedonya'nın düşük vergi oranları ve vizesiz seyahat imkanı, ülkeyi girişimciler ve yatırımcılar için cazip hale getirmeye devam ediyor.