Duyunca inanamayacağınız ilginç bilgiler! Kutup ayısı ciğeri yerseniz bakın ne olur.. Az bilinen ve birbirinden ilginç bilgileri sizler için derledik. İşte duyunca çok şaşıracağınız o bilgiler..

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Muhtemelen ilk defa duyacağınız bu bilgiler sizi biraz şaşırtacak ve inanmakta güçlük çekeceksiniz.

Öğrendikten sonra gerçekliğine inanamayacağınız enteresan bilgileri sizler için derledik.

Bu bilgileri duyduğunuzda gerçekten çok şaşıracaksınız. Büyük ihtimalle bunlar gerçek olamaz diyeceksiniz.

İşte duyduğunuzda yok artık diyeceğiniz bazı enteresan bilgiler..

1) Kutup ayısı ciğeri yerseniz, ölürsünüz. Kutup ayısı karaciğeri aşırı derecede A vitamini içerir. İnsan vücudu bu kadar çok A vitaminini kaldıramaz.

2) İnsan kafasındaki bütün saçlar yaklaşık 12 ton ağırlığı kaldırabilir.

3) Kediler insanlarla iletişim kurmak için miyavlarlar. Kedilerin birbirleri ile miyavlamaları çok az yaşanan bir olaydır.

4) Suudi Arabistan'da bulunan develerin çok büyük kısmı Avustralya'dan ithal edilmektedir.

5) İnsan bedeninde doğumdan ölüme kadar değişmeyen tek yer gözlerdir. Gözler büyümezler ve sürekli aynı kalırlar.

6) İnsan burnu 1 trilyondan fazla kokuyu tespit edebilme özelliğine sahiptir.

7) Dil izi tıpkı parmak izi gibi herkesin kendisine özgüdür. Dünya üzerindeki tüm insanların dil izi farklıdır.

8) Dünyadaki ilk pizza siparişi 1889 yılında İtalya kraliçesi Margherita Savoy tarafından verilmiştir.

9) Peygamber devesi karidesi yüzgeçlerini öyle hızlı sallar ki etrafında bulunan sular kaynayabilir.

10) El tırnakları ayak tırnaklarından 4 kat daha hızlı uzar.

11) Bukalemunların dilleri vücutlarından iki kat daha uzundur.