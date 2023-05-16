Efsane tespit! İşte bankaların en boş olduğu saatler... Bankadan halledilmesi gereken işler genellikle acildir. Bu sebeple herkes sıra beklemeden işi görülsün ister. Hal böyle olunca, yoğunluk saatlerini bilmekte de fayda var. İşte bankada işiniz varsa, en tenha saatleri açıklıyoruz...

Bankalar, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda.

Vatandaşların birikimlerini değerlendirdiği, fatura yatırdığı, para gönderip aldığı bankaların çalışma saatleri ülkemizde genellikle 09.00-17.00 oluyor.

Öğlen arası ise 12.30-13.30 arasında gerçekleştiriliyor.

Gün içerisinde bankada işi olan vatandaşlar, şubenin konumuna göre değişmekle birlikte uzun dakikalar sıra bekleyebiliyor.

Bankaya giden herkes, işini en kısa sürede ve beklemeden halletmek istiyor. Bu noktada bankaların en boş olduğu saat aralığı merak ediliyor.

Bankalar, bazı zaman dilimlerinde bir tık daha az yoğun olabiliyor.

"Kaç gibi gidersem sıra beklemem", "Bankalar ne zaman boş olur", "Bankalar saat kaçta yoğun değil" gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte zaman kazandıran o tespiti, sizler için araştırdık...

Bankaların en yoğun saati

Öncelikle bankaların en yoğun saatlerine bakalım; Sabah 09.00 diyebiliriz. Banka açılır açılmaz, birçok insan çoktan beklemektedir.

En erken saatte, işini ilk halletmek isteyen herkes yığılır.

Aynı zamanda öğle tatilinin akabinde 13.30 ve sonrası bankaların en kalabalık saatleridir.

En sakin saatler

Bankaların en boş olduğu zaman dilimi ise, öğle tatilinden önce ve saat 16.00'dan sonrasıdır.

Öğle tatilinden önce "yetişemem" düşüncesiyle müşteriler bankaya gitmek istemez, akşam saatlerinde de "gidene kadar kapanır" fikri hakimdir. Bu nedenle ya sabahtan ya da öğleden hemen sonra en yoğun zaman dilimidir.

Tabi bu durumu genellemek, doğru bir sonuç olmayacaktır. Bankalar, bulundukları şehir ve semte göre farklı yoğunluklara sahip olabilirler. Örneğin, İstanbul Şişli'deki bir banka, Sultanbeyli'ye göre daha kalabalık olacaktır.