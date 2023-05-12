Eğer buzdolabında karbonat bekletirseniz...

Buzdolabı temizliği, yiyecek ve içecekleri beklettiğimiz yer olduğundan kokusu değişmeye oldukça müsaittir.

Düzenli olarak temizlenmeyen buzdolabı, hoş olmayan yayılmasına ortam hazırlar.

Eğer buzdolabına karbonat bekletirseniz...

Rafları ve kapakları iyice silmek, bakteri ve kalıntılardan arındırmak sağlık açısından da önem arz eder.

Buzdolabı kokusu nasıl geçer sorusuna yanıt arayanları mutlu edecek haberimizde...

İşte yapmanız gereken tek şey;

Eğer buzdolabına karbonat bekletirseniz...

Karbonat kullanın

Karbonat buzdolabı temizliğinde öne çıkan malzemelerden biridir. Kötü kokulardan kurtulmak için ufak bir kaseye karbonat koyarak en az 12 saat buzdolabınızda bekletin. Tüm kötü kokular karbonat içinde hapsolarak temizlenecektir.

Ayrıca karbonatlı su hazırlayarak buzdolabınız raflarını da silebilirsiniz.