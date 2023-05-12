Eğer buzdolabında karbonat bekletirseniz... Buzdolabı düzenli temizlenmediğinde istenmeyen kokular duyulabilir. Bu noktada karbonat kurtarıcınız olabilir. İşte buzdolabında karbonat bekletmenin etkisi!

Buzdolabı temizliği, yiyecek ve içecekleri beklettiğimiz yer olduğundan kokusu değişmeye oldukça müsaittir.

Düzenli olarak temizlenmeyen buzdolabı, hoş olmayan koku yayılmasına ortam hazırlar.

Rafları ve kapakları iyice silmek, bakteri ve kalıntılardan arındırmak sağlık açısından da önem arz eder.

Buzdolabı kokusu nasıl geçer sorusuna yanıt arayanları mutlu edecek bilgi haberimizde...

İşte yapmanız gereken tek şey;

Karbonat kullanın

Karbonat buzdolabı temizliğinde öne çıkan malzemelerden biridir. Kötü kokulardan kurtulmak için ufak bir kaseye karbonat koyarak en az 12 saat buzdolabınızda bekletin. Tüm kötü kokular karbonat içinde hapsolarak temizlenecektir.

Ayrıca karbonatlı su hazırlayarak buzdolabınız raflarını da silebilirsiniz.