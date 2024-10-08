Eğer Wi-Fi'ye bağlı uyursanız bakın neler oluyor...

Uyurken internet modeminizi açık bırakıyorsanız hemen bundan vazgeçin.
Uyurken açık bırakılan modemden yayılan elektro manyetik dalgalar birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Özellikle gece uyku sırasında çalışan modemler çocuk sağlığını bozuyor.
Wi-Fi açık uyumanın sağlık üzerindeki etkileri konusunda hala bilimsel tartışmalar ve araştırmalar sürüyor.
İşte Wi-Fi'ye bağlı iken uyumanın zararları...
UYURKEN KAPATIN
Wi-Fi sinyalleri, uyku düzenini etkileyebilecek melatonin üretimini azaltabilir, bu da uykuya geçişi zorlaştırabilir.
Bazı insanlar, Wi-Fi sinyallerine karşı hassasiyet gösterebilir. Baş ağrısı, uykusuzluk gibi semptomlar yaşanabilir.
Elektronik cihazlar uyurken ışık yaydığı için uykuya geçişi zorlaştırabilir. Bu yüzden cihazları uzak tutmak uyku kalitesini artırabilir.
Eğer Wi-Fi açıkken rahatsız oluyorsanız, gece uyumadan önce Wi-Fi'yi kapatmak uyku kalitenizi iyileştirebilir.