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Eğer Wi-Fi'ye bağlı uyursanız bakın neler oluyor...

Eğer Wi-Fi'ye bağlı uyursanız bakın neler oluyor... Uyurken açık bırakılan modemden yayılan elektro manyetik dalgalar birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.