EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Kadro ve kontenjanlar 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis memuru alımı için kadro açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın akabinde başvuru tarihi, şartları ve kontenjan detayları merak edildi. Peki, EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları neler? İşte kadro dağılımı ve kontenjan bilgisi...

Polis olma hayali kuran adaylar, EGM ilanlarını yakından takip ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı POMEM tarafından yapılan polis alımları için başvuru tarihi ve şartları sıklıkla araştırılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı programda, "Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı'nın "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlıklı 119 numaralı kararnamesi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, 10 bin polis alımı yapılacak. Başvuru tarihi ve şartları merak edilen 10 bin polis alımı için kontenjanlar da belli oldu.

Peki, 10 bin polis alımı başladı mı? Polis alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...

10 bin polis alımı kontenjanları 2023

Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 24 kişilik kadro tahsisi yapıldı.

Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez'inde görev yapacak bin, taşra teşkilatlarında görev yapacak ise 9 bin polis memuru olmak üzere 10 bin polis alımı yapılacak.

Öte yandan 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı, 3 daire başkan yardımcısı, 17 de şube müdürü kadrosu açıldı.

Polis alımları başladı mı?

10 bin polis memur kadrosuyla ilgili başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM'e başvuru süreci henüz başlamadı.

Başvuruların ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

EGM Polislik şartları 2023

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek.