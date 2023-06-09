EGM açıkladı! Şampiyonlar Ligi için İstanbul trafiğine düzenleme: Hangi yollar trafiğe kapatılacak? Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Final maçı sebebiyle İstanbul trafiğinde düzenlemeler yapıldı. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte EGM'nin duyurusu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona gelindi. Bu sezonun finali İstanbul'da gerçekleşiyor.

Haftalar önce devler ligi finalinin ağırlanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklar sürdürülmeye başladı.

On binlerce taraftarı konuk edecek olan statta Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek.

Dünyanın dört bir yanından dev maçı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelenler olacak.

10 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan maç için İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü trafiğe kapatılacak yollara alternatif güzergahları da açıkladı. İşte Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapatılacak yollar...

10 Haziran Cumartesi günü trafiğe kapatılacak yollar şöyle

TEM Kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol (900 metrelik yol girişinden itibaren), TEM Kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri yolu girişinden itibaren), Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu girişi), İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu metro istasyonu ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P23 otopark ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu tünel girişi ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5-P6 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Atatürk Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P20-P21 otopark ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401, 2745 ve 2746. sokaklar.

Alternatif güzergahlar ise TEM Kuzey yan yol ve Olimpiyat Stadı Kayaşehir yolu olarak belirlendi.