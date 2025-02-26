Einstein bile zorlanırdı! Bu testi sadece dahilerin %2’si 6 saniyede çözebiliyor…

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Zeka testleri, zihni dinç tutmanın en eğlenceli yollarından biri.

Mantıksal ve analitik düşünme becerilerini geliştiren bu tür egzersizler, zekanızı test etmek için harika bir fırsat sunuyor.

Bu matematik bulmacasında eksik değeri bulmanız gerekiyor. Ancak sadece hızlı düşünenler ve keskin zekaya sahip olanlar bu soruyu 6 saniyede çözebiliyor.

Hazır mısınız? Süre başladı!

Bu viral zeka oyununda okuyuculardan hayvanların ağırlığını bulmaları isteniyor.

Doğru cevabı bulmak için sadece 6 saniyeniz var.

Resmi bir kez daha kontrol edin ve değeri hesaplamaya çalışın.

Doğru cevabı bulanları tebrik ediyoruz. Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik:

Yukarıdaki üç denklemi ele alırsak, hayvanların her birinin iki kez tekrarlandığını görürüz

Kedi + Tavşan + Köpek + Tavşan + Kedi + Köpek = 10 + 20 + 24

2 ( Kedi + Tavşan + Köpek ) = 54

Kedi + Tavşan + Köpek = 27