Ek MTV ödemeleri başladı mı? Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV ödeme tarihleri.. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV uygulanacak. Peki ek MTV ne zaman ödenecek? İşte tarihler..

Bu yıl araç sahiplerinin ödeyeceği ek Motorlu Taşıtlat Vergisi hakkında aramalar hız kazandı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilerini azaltmak amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bir kereye mahsus olmak üzere ek ödeme alınacağı açıklandı. Yalnızca bu yıl bütün araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksit şeklinde ödenecek. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Alınan bu kararın ardından ek MTV'nin ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki MTV ek vergi ne zaman ödenecek 2023? MTV ödeme tarihleri ne zaman? Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? İkinci kez ödenmesi istenilen ek MTV vergi borçları e-Devlet sistemine yansıtıldı. Vatandaşlar bugün itibariyle vergilerini ödemeye başladı. Ek motorlu taşıtlar vergisi iki taksitte ödenecek. Ağustos sonuna kadar ilk taksit, kasım ayı sonuna kadar da ikinci taksit ödenecek.