Ek MTV ödemeleri ne zaman sona erecek? Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV ödeme tarihleri.. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV uygulanacak. Peki ek MTV ne zamana kadar ödenecek? İşte tarihler..

ensonhaber.com Bu yıl araç sahiplerinin ödeyeceği ek Motorlu Taşıtlat Vergisi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilerini azaltmak amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bir kereye mahsus olmak üzere ek ödeme alınacağı açıklandı. Yalnızca bu yıl bütün araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksit şeklinde ödenecek. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Alınan bu kararın ardından ek MTV'nin ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki MTV ek vergi ne zamana kadar ödenebilecek? İşte son tarih.. Ek MTV ödemeleri ne zaman sona erecek? 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos 2023. Ek vergi ödemesi bu yıla mahsus olmak üzere bir kez ödenecek.