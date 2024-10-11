Ekim ayına özel uçak bileti fırsatı: Tam 1000 TL indirim başladı

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Ekim ayında seyahat planlayanlar için büyük fırsatlar gündeme geldi!

Bankalar ve havayolu firmalarının sunduğu kampanyalar sayesinde, uçak biletlerinde tam 1000 TL indirim fırsatı sunuluyor.

2 Ekim'de başlayan bu dev kampanya, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Uçak bileti almayı düşünen vatandaşlar, bu avantajı değerlendirerek seyahat maliyetlerini ciddi şekilde azaltabilir.

Peki, kampanya detayları neler? İşte uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar…

1000 TL UÇAK BİLETİ İNDİRİMİ

İş Bankası, uçak bileti alımlarında tam 1000 TL'lik bir indirim kampanyası başlattı. 2 Ekim tarihinde duyurulan bu özel fırsat, 31 Ekim'e kadar devam ediyor ve İşCep'ten yapılan 1000 TL üzeri uçak bileti alımlarında geçerli.

Kampanyadan yararlanmak için İş Bankası müşterisi olmanız ve bilet alışverişlerinizi İşCep uygulaması üzerinden gerçekleştirmeniz yeterli. Yeni müşteri olacaklar için de cazip avantajlar sunan banka, farklı sektörlerdeki alışverişlerde Maxipuan ve indirim fırsatlarını da duyurdu.

İş Bankası'nın sunduğu bu büyük indirim fırsatını kaçırmak istemeyenler, bankanın resmi internet sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden kampanya detaylarına ulaşabilir.

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