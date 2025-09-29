Ekim ayında mutlaka bu tohumları ekin! İşte, Ekim ayında ekilecek sebzeler...

Sonbaharın ortasına geldiğimiz bu günlerde, bahçesi veya saksısı olan pek çok kişi "Ekim ayında hangi tohumlar ekilir?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesiyle birlikte, bazı sebzeler için en uygun ekim zamanı tam da bu ay oluyor.

Ekim ayında toprağa ekilebilecek sebze tohumları arasında marul, ıspanak, roka, tere ve havuç gibi dayanıklı türler öne çıkıyor.

Soğuk hava koşullarına uyum sağlayabilen bu sebzeler, kış aylarında da taze tüketim imkânı sunuyor. Özellikle ıspanak ve marul gibi yapraklı sebzeler, kısa sürede filizlenip sofralara gelebiliyor.

Ayrıca bakla ve bezelye gibi kışlık baklagiller de ekim ayında toprakla buluşturulabiliyor. Bu sayede hem baharın bereketine hazırlık yapılmış oluyor hem de toprağın verimliliği korunuyor.

Şehirde yaşayanlar için ise saksıda roka ve tere ekimi, balkonlarda kolayca uygulanabilecek pratik yöntemlerden biri.

Uzmanlar, ekim yapılacak toprağın havalandırılması ve organik gübre ile desteklenmesinin daha verimli sonuç vereceğini belirtiyor. Böylece ekilen tohumlar hem daha hızlı gelişiyor hem de daha sağlıklı ürünler elde ediliyor.