Eklem ağrılarının ilacı: Süte birkaç damla ekleyip bir gece bekletin… Sütünüzü vitamini deposu yapmanız ve adeta bir ilaca çevirmeniz aslında çok kolay. Gece yatmadan 1 bardak süte birkaç damla ondan damlatın bakın neler oluyor…

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Sütünüze bunu damlatacağınız belkide aklınıza gelebilecek son şeylerden biri olabilir. Ancak öyle faydaları var ki bunlara şok şaşıracaksınız.

Lezzetleri birbirinden çok farklı olan bu iki besin birleştirğinde adeta bir C vitamini deposu oluyor.

Gece yatmadan 1 bardak süte damlatacağınız birkaç damla limon ile bir şifa deposu elde edebilirsiniz.

Eklem ağrılarının ilacı...

Özellikle eklem ağrılarından muzdarip olanlar sizlere şifa olacak bu karışım gece yatmadan mutlaka yapın. Yürürken bacaklarınızda ciddi ağrılar hissediyorsanız limon ve süt kürünü deneyerek problemlerinize bir çözüm arayabilirsiniz.

Süt, çoğu kişinin bildiği üzere iskelet yapısının gelişiminde oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Öte yandan içerisinde bulundurduğu kalsiyum sayesinde eklem ağrılarına iyi gelir.

Bu besin kaynağı antioksidan deposu olan limon ile birleştiğinde ise adeta doğal bir ilaç haline geliyor. Bu 2 besinin kür halinde tüketilmesi bacak ağrılarına son veriyor.

Tam bir C vitamini deposu...

Ayrıca, bunların yanı sıra bu ikili bağışıklık sistemini güçlendirirken bağırsaklarda da etkili oluyor. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olarak bir derde daha deva olabilmesi de oldukça mümkün.

Ayrıca vücudun içinde oluşan hastalıklara karşı önlem alırken enfeksiyon oluşumu riskini en aza indiriyor. Her 2 besinin içerisinde bulunan vitamin ve mineraller bir araya geldiğinde mide hasarını da onarıyor.

Limon ve süt karışımı hazırlanışı

Limonlu süt yapmak çin 1 bardak süt ve yarım limonunuzun olması yeterlidir.

Malezemelerini hazırladıktan hemen sonra ilk olarak bir su bardağı sütün içine yarım kesilmiş limon sıkılarak karıştırılır. Hazırlanan bu karışım buzdolabında 4-5 saat bekletilir.

Bu bekletmenin ardından süt hafif yoğurt kıvamı alır. Bu karışımı 21 gün boyunca düzenli olarak yatmadan önce tükettiğiniz taktirde eklem ağrılarınızda rahatlama olduğunu göreceksiniz.