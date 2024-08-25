Ekmekte satışında büyük değişiklik! Ekmek artık böyle satılacak... Ekmek satışıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre ekmeğe bazı standartlar getirildi. İşte merak edilenler...

Editör: Salih Demirgan

Türk Standartları Enstitüsü, ekmeğe yeni standartlar getirildiğini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle birlikte getirilecek kriterleri Türk Standartları Enstütüsü (TSE) belirledi.

Ekmeğin üzerindeki etikette, tüketicinin merak ettiği her türlü bilgi yer alacak.

Yapılan yeni düzenlemeye göre fırınlarda satılan ekmeğin üzerinde fırının adı, nerede ve ne zaman üretildiği, kullanılan un ve son kullanma tarihi yazılacak.

Ekmeğe getirilen yeni standartlar tüketicilerden olumlu tepkiler alırken, fırıncılar ise bu durumdan pek memnun olmadı.

Günlük, sıcak üretim yapıldığını ifade eden bazı fırıncılar alınan karara, "Etikete ne gerek var" diyerek tepki gösterdi.