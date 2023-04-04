EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) İspanya Kral Kupası yarı finalde El Clasico heyecanı yaşanacak. İspanya Ligi devleri Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadroları merak ediliyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak. İspanya Kral Kupası’nda yarı final ilk maçında Barcelona, Real Madrid’i 1-0’lık skorla mağlup ederek avantaj sağladı. Barcelona, kendi sahası Camp Nou’da üstünlük kurup finale çıkmak istiyor. Real Madrid ise bu turda şansını arayacak. Barcelona, bugüne kadar İspanya Kral Kupasını 31 kez kazanırken, Barcelona bu turnuvada 19 kez kupayı kaldırdı. El Clasico tutkunları, Barcelona ve Real Madrid için araştırmalara başladı. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler... Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Real Madrid derbisi 5 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TİVİBU SPOR 1 ekranından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Kounde, Alonso, Balde; Busquets, Gavi, Roberto; Raphinha, Lewandowski, Fati. Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Modric, Camavinga, Vinicius; Benzema, Rodrygo.