El lezzeti veren bakteri: Lactobacillus "El lezzeti" kavramı, herkesin yemeğinin farklı bir tadı olduğu anlamında metafor olarak kullanılıyor. Ancak bilim insanları, el lezzetinin gerçekliğini kanıtladı.

Her yemeğin bir "el lezzeti" vardır. El lezzeti kişiden kişiye değişir.

Aynı yemeği aynı malzemelerle farklı kişiler pişirsin her biri farklı tatlarda olur.

Peki bu el lezzetinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü?

El lezzeti kavramı bilim insanlarının da dikkatini çekti ve araştırmalara konu oldu.

Lezzet veren bakteri

Araştırmalara göre, el lezzetini sağlayan şey insan elindeki bakteriler...

Belçika ve Amerika ortaklığında yürütülen bir çalışmada el lezzetinin olduğu doğrulandı.

"Lactobacillus" adlı bir bakteri türünün, parmaklarınızı ısırtan yemekler yapmanıza neden olduğu ifade ediliyor.

Aynı malzemeleri kullanarak yemek yapan insanlardan bazıları, bu bakterileri barındırdıkları için daha lezzetli çorba, pasta ve ana yemekler yapıyor.

Fırıncılarda bol bol var

Ayrıca bu bakteri, herkeste bulunmuyor.

Fırıncılarda daha yüksek oranda görülen bu bakteri, insanların yalnızca yüzde 2 ile 6'sında daha fazla görülüyor. Kadınlarda ise erkeklerden daha fazla görülüyor.