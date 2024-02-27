Elbise askılarının ahşaptan yapılmasının sebebi bakın neymiş! İşte şaşırtan gerçek... Ahşap elbise askılarının yapılış amacını duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer yıllarca yanlış biliyormuşuz...

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Çoğumuzun her gün kullandığı ancak kullanma amacını büyük ihtimalle bilmediğimiz bir çok şey bulunmaktadır.

Bunlardan bir taneside ahşap elbise askılarının eskiden hangi amaç için yapıldığıdır.

Elbiselerimizi asmaya yarayan bu askıların neden ahşaptan yapıldığını duyunca çok şaşıracaksınız.

Muhtemelen daha önce bilmediğiniz bu bilgi sizi çok şaşırtacak.

Herkesin dekoratif sandığı ahşap elbise asklıları bakın neden ahşaptan yapılıyormuş. İşte yanıtı...

Ahşap elbise askıları, plastik ve metal olanlara kıyasla daha şık ve sağlam bir seçenek gibi görünebilir. Fakat, bu askılar en başta sadece estetik ve dayanıklılıkla sınırlı değildi.

İlk zamanlarında, bu askıların yapımında sedir ağacı kullanılırdı. Sedir ağacının, güve ve böcekleri uzak tuttuğu, kapalı dolaplara hoş bir koku verdiği ve uzun süre dayanıklı olduğu bilinirdi.

Bu yüzden özellikle ağır ve yünden yapılmış kıyafetlerin güvelerden korunması gerektiğinde, bu askılar tercih edilirdi.

Fakat günümüzde, sedir ağacı yerine farklı malzemeler kullanıldığından, bu özellikler genellikle unutulmuş durumda.