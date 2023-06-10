Elden çıkmayan soğan sarımsak kokusuna son! Değdiği anda bitiriyor... Soğan ve sarımsak olmadan yemek de olmaz diyenlerdenseniz, bu kokular size çok tanıdık demektir. Peki, elinize sinen kokuyu nasıl geçirebilirsiniz? İşte en basit yöntemi...

Soğan ve sarımsak başta olmak üzere yemek hazırlarken elimize birçok koku sinebilir.

Oldukça rahatsız olan kokuyu elden çıkarmak gerçekten de zor.

Sabunla da yıkasanız çıkmayan yemek kokusu için aslında pek bilinmeyem pratik bir yöntem mevcut.

Elin soğan kokmaması için işe yarayan çözümü açıklıyoruz! İşte tek yapmanız gereken...

Kaşıkla yıkayın

Yemek yapma esnasında elinize sinmiş olan sarımsak ya da soğan kokusunu gidermek için elinize çelik bir kaşık alın Daha sonra elinizi ılık su ile ovalayarak yıkayın.

Metal yüzeyler, koku giderici özelliğe sahiptir.

Yapmanız gereken şey; kaşığı parmaklarınızla tutun ve suyun altında kaşığı ovalayın. Kısa sürede kokunun uçup gittiğini anlayacaksınız.