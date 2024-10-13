Elektrik, doğalgaz, su faturası… Resmen 500 TL veriliyor

Haber Merkezi

DenizBank, otomatik fatura talimatı veren aboneler için cazip bir kampanya başlattı.

Bireysel ve Business Kredi Kartı sahiplerine özel olarak düzenlenen kampanyada, 1 yeni otomatik fatura talimatına 100 TL, 3 yeni fatura talimatına 250 TL ve 5 yeni fatura talimatına tam 500 TL BONUS kazanma fırsatı sunuluyor.

Hem fatura ödeme derdinden kurtulun hem de bonus kazanın. Kampanya detayları ve başvuru şartları haberimizde!

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 EKİM

DenizBank, 1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında otomatik fatura ödeme talimatı veren bireysel kredi kartı sahiplerine özel bir kampanya düzenliyor.

Kapsam dahilindeki Cep Telefonu, Elektrik, Su, Doğalgaz, Ev Telefonu, İnternet ve Televizyon faturaları için otomatik ödeme talimatı verenler, her bir talimat başına farklı bonuslar kazanacak.

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