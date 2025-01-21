Elektrikli skooter sahipleri dikkat! Yönetmelik değişti, o kurala uymayan 6 bin lira ceza ödeyecek

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Son dönemlerde kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skooterlar toplu taşımaya nazaran daha pratik olması sebebiyle binlerce kişi tarafından tercih ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, paylaşımlı e-skooter kullanımı sırasında yaşanan aksaklıklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri aza indirebilmek amacıyla yürürlükte bulunan e-skooter yönetmenliğinde yeni bir değişiklik yapılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Elektrikli skooterlarda paylaşımlı kullanım imkanı sunan birçok firmayı yakından ilgilendiren bu değişiklikler dikkat çekti.

VERİLER PAYLAŞILACAK

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığını belirterek, “Yapacağımız düzenleme ile işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-skooter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Değişikliğe gidilen yeni yönetmelik kapsamında ayrıca e-skooterların devrilme veya kazalarının işletmeci firmalar tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, kaza ve şikâyet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğini de aktardı.

Uraloğlu, vatandaşların hizmetinde bulunan e-skooterların en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da ekledi. Bunların yanında bakan Uraloğlu, izinlere ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen e-skooter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uraloğlu, “Kullanılan e-skooterların belirli bir standartta olması adına işletmeciler tarafından hizmete sunulan e-skooterların yüzde 30’u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak.” dedi.

KURALLARA UYMAYAN 6 BİN 923 TLÖDEYECEK

E-skooter kullanımı ile alakalı olarak değişen yönetmelik kapsamında, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerle birlikte yeni eklenen kurallara uymayanlara ise para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu bu kapsamda, “E-skooterların yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren e-skooterlar tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren e-skooterların hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek.” sözlerine değindi.