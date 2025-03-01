Elinde olan iade etsin: Bakanlık satışını yasakladı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimlerde bir çocuk pantolonunun sağlığa zararlı olduğunu tespit etti.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan açıklamaya göre, ilgili ürün piyasadan toplatılacak ve satışına yasak getirilecek.

Bakanlık, vatandaşları özellikle çocuk ürünleri konusunda dikkatli olmaya davet ederken, piyasa gözetimi ve denetim çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

YARALANMA RİSKİ TAŞIYOR

Ticaret Bakanlığı, Normani markasına ait bir çocuk pantolonunda yaralanma riski olduğunu belirtti. Ürünün piyasaya arzın yasaklanması istendi.