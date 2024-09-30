Elinde olan köşeyi dönecek: Tek bir tanesinin değeri 50 bin TL Altın, dalgalı fiyatlarına rağmen hala güvenli liman olarak görülüyor. Özellikle nadir bulunan bu altın elinizde varsa yaşadınız! Bir tanesi 50 bin lira…

Haber Merkezi

Son günlerde altın fiyatlarının artışı, yatırımcılar ve kuyumcular arasında büyük bir hareketlilik yarattı.

Özellikle gremse altın, bu yükselişten en fazla etkilenen altın türleri arasında öne çıkıyor.

Kuyumcular, fiyat dalgalanmalarını dikkatle izleyerek, gremse altın üzerindeki odaklarını artırmış durumda.

1 TANESİ 50 BİN LİRA

Gremse altın, 49.020,40 TL'den alış ve 50.150,13 TL'den satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 4.979,00 TL, satış fiyatı ise 5.043,00 TL olarak belirlendi. Gram altın ise 2.918,51 TL üzerinden işlem görüyor.

Gremse altının, gram altın ile karşılaştırıldığında sağladığı avantaj, yatırımcıların ilgisini artırıyor.

GREMSE NEDİR?

Gremse, basit bir tanımla 10 çeyrek altın değerine eşdeğer olup, kullanıcıların tek bir parça ile daha kolay bir alım yapmalarını sağlıyor.

Bu özelliği sayesinde, hem yatırımcılar hem de günlük kullanım için tercih edilen bir seçenek haline geldi.

Sarrafiye piyasasında "onluk" veya "yarımlık" olarak bilinen gremse altın, güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Ağırlığına bakıldığında, kulpsuz versiyonu 16.05 gram, kulplu olanı ise 18.15 gram geliyor.

Özellikle kadınlar tarafından beğenilen gremse altınlar, aynı zamanda kolye ve bileklik şeklinde sıkça tercih ediliyor.