Elinde olan yandı: Kuyumcular artık bu altınları geri almayacak

Haber Merkezi

Türkiye’de altın yatırımlarına olan ilgi, son yıllarda hızla artarken, bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar da harekete geçti.

Geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın, birçok vatandaşın gözdesi haline geldi.

Ancak, altın piyasasındaki bu hareketlilik, fırsatçıların "kesme altın" adı altında dolandırıcılık yapmalarına yol açtı.

Bu tür dolandırıcılıkların artması üzerine kuyumcular, sektörde güvenliği artırmak için önemli bir karar aldı. Artık, kuyumcular kesme altın alım satımı yapmayacak.

BARKOD VE SERİ NUMARA BULUNMUYOR

Türkiye’de altın yatırımlarına olan ilgi artarken, kesme altınlarla ilgili dolandırıcılık tehlikesi gündeme geldi.

Üzerinde barkod veya seri numarası bulunmayan kesme altınlar, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Sahte kesme altınları piyasaya süren fırsatçılar, birçok yatırımcının mağdur olmasına neden oluyor.

Uzmanlar, altın yatırımcılarına güvenilir kuyumculardan ve üzerinde ayar sertifikası bulunan ürünlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.