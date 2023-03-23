Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Dün itibarıyla emekli maaşlarına gelen zammın ardından vatandaşların gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. Birçok emekli ve memur bayram ikramiyelerine zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte emekli maaşları ile ilgili bir çalışma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına 2000 TL zam yapıldığını, böylelikle en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının üzerine bayram ikramiyesi zammı da merak konusu oldu.

Yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerine zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2023 Bayram ikramiyesine zam geldi mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklama ile emelli maaşlarına 2000 TL zam geldiğini açıkladı. Ancak emekli bayram ikramiyesi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapıldı. 2023 yılı için geçerli olacak bayram ikramiye tutarı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

2023 Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.