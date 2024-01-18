Emekli maaşı artışı sonrasında promosyon rekabeti: Bankalardan rekor üstüne rekor…. Emekli maaşının artmasının hemen ardından bankalarda promosyon rekabeti devam ediyor. Bankaların promosyon tabloları adeta şaşkına çevirdi. İşte, promosyon tabloları…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına yapılan ek zam oranını açıkladı. Emekli maaşlarına, yüzde 5 puanlık artış ile birlikte toplamda yüzde 42,6’lık bir zam yapıldı.

Yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Bu yaşanan artışın ardından ise bankalar tarafında promosyon yarışı başladı.

Promosyonlara zam…

Emekli aylığını aynı bankadan 3 yıl çekeceğine dair söz veren emeklilere verilen nakit promosyonları aynı sistem ile güncellenmeye devam ediyor. Birçok banka 2023 yılında yapılan artış sonrası emekli maaşı promosyonlarında değişiklikler yapmıştı.

Şimdilerde ise 2024 yılı zammıyla birlikte bankaların yeniden promosyon yarışına tüm hızlarıyla gireceği düşünülüyor.

İlave promosyon uygulaması yapılabilir…

Mevcut sözleşmeye göre, emekli vatandaşlar, promosyon sözleşmesini onayladıklarında 3 yıl süresince maaşlarını başka bir bankaya taşımayacaklarına ilişkin taahhütte bulunmuşlardı.

Ancak, bu şartın yerine getirilmesine rağmen, emekli maaşları farklı bir bankaya transfer edilmeden yeni bir promosyon ödemesi alabilme imkanı da söz konusu.

Eğer düşünülen 7 bin 500 liralık promosyon tutarı 3 yıllık bir süreyi kapsıyorsa, bir yılın sona erdiği durumda ilgili emekli, mobil uygulama üzerinden emeklilik sözleşmesini 5 bin lira karşılığında iptal edebilir.

İptal işleminden hemen sonra yapılan yeni başvuru ile emekliye, üç iş günü içinde 10 bin liralık ödeme sağlanmaktadır. Bu sayede emekli, 3 yıllık sözleşmesini yenileyerek ekstra 5 bin lira gelir elde etmektedir.

Mevcut promosyon tabloları…

İş Bankası: Maaş aralığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 5.250, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlara 7500 TL ödeme yapılıyor.

Denizbank: Maaş tutar aralığı 0 - 3.499 TL olana 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri olana 5.000 TL ödeniyor.

Akbank: Maaş tutar aralığı 0 - 3.499 TL olana 6.000 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 7.000 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 9.000 TL ve 10.000 TL üzeri olana 10.000 TL ödeniyor.

Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartlarıyla yapılacak olan otomatik ödeme talimatı verenler için ise fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı veriliyor.

Halkbank: 0 - 3.500 TL olana 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri olana 5.000 TL ödeniyor.

Vakıfbank: 0 - 3.500 TL olana 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri olana 5.000 TL ödeniyor.

QNB Finansbank: 0 - 3.500 TL olana 4.800 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 5.600 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 7.200 TL ve 10.000 TL üzeri olana 8.000 TL ödeniyor.

ING: SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak, maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatını elde edebilirsiniz. Ayrıca, otomatik fatura talimatınıza bağlı olarak ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma imkanınız bulunmaktadır. Bu avantajdan, yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da yararlanabilirler.

Yapı Kredi: 0 - 3.500 TL olana 4.500 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 5.250 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 6.750 TL ve 10.000 TL üzeri olana 7.500 TL ödeniyor.

Türkiye Finans Katılım: 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını Türkiye Finans’a taşıyana 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası: 0 - 3.500 TL olana 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri olana 5.000 TL ödeniyor.

Ayrıca, Müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Garanti BBVA: 0 - 3.500 TL olana 4.500 TL, 3.500 TL - 7.499TL olana 5.250 TL, 7.500 TL - 9.999 olana 6.750 TL ve 10.000 TL üzeri olana 7.500 TL ödeniyor.