Emekli maaşına dev zam: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına zam yapıldığını açıkladı. Emekli aylığı alan vatandaşlar, en düşük emekli maaşını araştırmaya başladı. Peki emekli maaşına ne kadar zam geldi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile emeklilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirtti.

2023 yılının başında yapılan zam ile birlikte emekli maaşı en düşük 5.500 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşına zam yapıldığını duyurdu.

“Açıklamak bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun”

Bakan Bilgin ise emekli zammı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeğin ve emeklinin yanında. En düşük emekli maaşını 7500 TL’ye yükseltiyoruz.”

Binlerce emekliyi sevindiren bu müjdeli haber sonrasında zamlı emekli maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte zamlı emekli maaşının yatacağı tarih...

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Nisan ayı maaşı ile birlikte bayram haftasında yatması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.