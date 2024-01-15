Emekli maaşına "kök"ten zam! Son dokunuş: 7.500-9.000 TL'nin İLAVE ZAMLI maaşları... Milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarına yapılacak olan ilave zam için nefesini tuttu. Kabine toplantısının gündemi olan zamlar açıklanacak. Kök maaşlara zam gelmesi durumunda oluşacak yeni maaşlar tahmin edildi. İşte yeni zamlı maaş listesi...

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Türkiye'nin ekonomik gündeminde emekli zamları var.

Yüzde 37.57'lik enflasyon oranında yapılacak zamma ilave bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında bakanlıkların çalışmalarını değerlendiriyor.

Bu kapsamda zam senaryoları vatandaşın merak konusu oluyor.

Özellikle kök maaşı 7.500-9.000 TL arasında olan vatandaşlara gelecek olan zam oranı hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı ve kök maaşlara muhtemel zam oranlarını hesapladık.

İşte 7 bin 500 lira ve civarındaki maaşların zamlı hesapları...

Yüzde 42 zam

Emeklilere verilmesi kesinleşmiş yüzde 37,57 zammın yüzde 4 ilave ile yaklaşık yüzde 42'ye çıkartılması konuşuluyor.

Buna göre;

En düşük 7 bin 500 bira alan bir emekli, 3 bin 150 lira zamla birlikte 10 bin 650 lira alacak.

8 bin lira alanlar, 11.360 lira,

8 bin 500 lira alanlar 12 bin 70 lira

10 bin lira alan bir emekli, yeni dönemde 4 bin 200 lira zam ile birlikte 14 bin 200 lira zam elde edecek.

Kök maaş zammı

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olanların bu rakama tamamlanmasının daha fazla prim ödeyenlere haksızlık içereceği düşünüldüğünden bu konuda farklı açılımların yapılması beklentisi de hakim.

Kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılarak belli bir seviyeye çekilmesi en fazla dillendirilen formüller arasında.

Bu seçeneğe göre de kök aylıklara kademeli olacak bir oransal zam yapılacak, ardından ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37,57'lik enflasyon artışı eklenecek.