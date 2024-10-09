Emekli maaşında zam senaryoları: İşte, 2025’te emeklinin cebine girecek tutar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, yıl sonunda emeklilere yapılacak maaş zammı hakkında tahminler yapılmaya başlandı.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki toplam enflasyon oranı %8,92 olarak belirlenmesinin ardından emeklilerin gözleri ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi.

2024 yılının sonunda 3 aylık enflasyon verilerine yani ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞINDA ZAM SENARYOLARI

Emekli maaşlarında en düşün tutar son olarak 12.500 liraya dayanmıştı. 2024’ün son aylarına girilmesiyle birlikte emeklilerin heyecanlı bekleyişi de başladı.

2025 yılı için en düşük emekli maaşına %10, 20, 30, 40 ve 50 oranında zam yapılması durumunda maaşlar şu şekilde olması hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşına %10 zam yapılması durumunda 1.250 lira artacak ve 13.750 liraya yükselecek.

%20 zam yapılması durumunda 2.500 lira artacak ve 15.000 liraya ulaşacak. Zam oranın %30 olması halinde 3.750 lira artacak ve 16.250 lira olacak.

%40 olması durumunda 5.000 lira yükselecek ve 17.250 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 50 olması durumunda ise 6.250 lira artacak ve 18.750 liraya ulaşacak.

NOT: Yukarıda belirtilen zam oranları tahmini olarak hesaplanmıştır. Emekli maaşına yapılacak olan zam oranı 2025’in Ocak ayında Aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.