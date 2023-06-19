Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi... Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala emekli vatandaşların gündeminde emekli aylığı ve bayram ikramiyesi ödemeleri yerini aldı. Ödemeler için tarih verilmişti. Peki emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran tarihinde idrak ediliyor. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gündeminde emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yer alıyor. Emekli vatandaşlar, Kuran Bayramı ikramiyesi ve haziran ayı emekli maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını duyurmuştu. Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme tarihi belli oldu. Peki emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yattı mı? İşte ödeme takvimi... Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu. SSK ödemeleri Ödeme günü 17-18 Haziran olanlar: 17 Haziran Ödeme günü 19-20 Haziran olanlar: 18 Haziran Ödeme günü 21-22 Haziran olanlar: 19 Haziran Ödeme günü 23-24 Haziran olanlar: 20 Haziran Ödeme günü 25-26 Haziran olanlar: 21 Haziran Bağ-Kur ödemeleri Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 22 Haziran tarihinde yatırılacak. Emekli Sandığı ödemeleri Emekli sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 23 Haziran tarihinde yatırılacak.