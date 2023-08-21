EMEKLİ YAŞADI! Erdoğan "olacak şey değil" diyerek açıkladı! Maaşlara zam... Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindirecek müjdeli haber geldi. Erdoğan, emeklilere zam sinyali verdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadelede kararlılığı devam ediyor...

Memur ve emekli maaşlarına yapılan ara zamla birlikte alım gücü yükseltilirken, çalışmaların ardı arkası kesilmiyor.

Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde emekli maaşı ve memur maaşları için önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam düzenlemesi ile ilgili sevindiren sinyaller verdi.

Emekli vatandaşlar ise konuya dair gelişmeleri merakla takip ediyor.

Peki, emekli maaşına tekrar zam var mı? Emekliye zam gelecek mi? İşte detaylar...

Zam göründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, emekli maaşı zammı ve memur toplu sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.