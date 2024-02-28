Emekliler bayram edecek: Başvurana 5 bin TL ek ödeme! Son gün yarın… Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi! Faturaları üzerine olan emeklilere o banka tarafından 5 bin TL ek ödeme veriliyor. İşte kampanyaya dair detaylar…

ensonhaber.com

ING Bank, yeni kampanyasıyla emeklilere özel avantajlar sunmaya devam ediyor. Banka, maaş promosyonu için düzenlediği kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor.

15 bin TL'ye kadar maaş promosyonu veren ING Bank, şu an en yüksek promosyon tutarıyla dikkat çekiyor.

Emekliler, otomatik ödeme talimatı vererek ING Bank'a geçtiklerinde 15 bin liraya kadar promosyon kazanabilecekler.

ING Bank'ın sunduğu bu avantajlı kampanya için son gün ise yarın! Kaçıran başını taşlara vuracak.

ING Bank 5 bin TL ek ödeme kampanyası

Bu kapsamda, emekli maaşı alan müşterilerin vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesabı ürününe sahip olmaları ve aynı zamanda otomatik fatura talimatı vermeleri gerekiyor. Otomatik fatura talimatıyla 5.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanma fırsatı sunuluyor.

İlk Otomatik Fatura Talimatı’na 1.000 TL, ikinci Otomatik Fatura Talimatı’na 1.000 TL, üçüncü Otomatik Fatura Talimatı’na 1.000 TL, dördüncü Otomatik Fatura Talimatı’na 1000 TL, beşinci Otomatik Fatura Talimatı’na 1000 TL olmak üzere, toplamda en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon ödenir. 5 adetten fazla fatura talimatı verilmesi durumunda ek bir tutar ödenmez.

Ayrıca promosyon ödemeleri 10 Ocak 2024 itibarıyla ödenmeye başladı.

ING Bank banka promosyonu hakkında daha fazla bilgi almak için TIKLAYIN.