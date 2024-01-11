Emekliler bayram edecek! Ödemeler 20 bin lirayı buluyor Emeklilere yapılan zam sonrasında, bankalar arasında promosyon yarışı başladı. Yeni yılla birlikte artan emekli maaşlarına ek olarak, bankalar da promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, emekli promosyonlarının 20 bin TL'ye çıkabileceğini vurguladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından, memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netlik kazandı.

Yeni yılda maaşlarına yapılacak zamlar, memur ve memur emeklileri için yüzde 49,25, işçi ve esnaf emeklileri için ise yüzde 37,57 olarak belirlendi.

Bu gelişmeyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları netleşirken, bankalar da kendi rekabet alanlarında harekete geçti.

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, diğer emekliler de bankalardan gelecek zam oranlarını beklemeye başladı.

Banka promosyonları artışa geçti

Mali müşavir Serkan Kumdakçı, emekli maaşlarına gelen zammın ardından banka promosyonlarının da güncellenmeye başladığını belirterek “Sistemine daha fazla emekli çekmek isteyen bankalar şimdiden promosyon yarışı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor” dedi.

Banka promosyonlarının şimdiden 13 bin liraya dayandığını söyleyen Kumdakçı, şu açıklamayı yaptı:

"İki tane ya da daha fazla faturayı otomatik ödeme aldıklarında 500 lira, kredi kartından 500 lira harcama yapan emeklilerimiz için ek bin lira promosyon ve banka tarafından 25 bin lira bireysel kredi kullanması durumunda da ilave 500 lira daha promosyon alması emeklimiz için gündeme gelecek."

20 bin lirayı bulacak

Promosyon artışında beklenen rakamı şu sözlerle duyurdu:

“Emekli maaşlarının yükseldiği dönemde promosyon tutarlarının da 15 bin ila 20 bin liraya çıkması bekleniyor.”