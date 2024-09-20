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Emekliler garantiledi! Ocak'tan itibaren geçerli: En az yüzde 15...

Emekliler garantiledi! Ocak'tan itibaren geçerli: En az yüzde 15... Milyonlarca emekli vatandaşın yeni yılda alacağı zam merak konusu oldu. 2025'te uygulanacak emekli zamlarında tahminler oluşmaya başladı. İşte beklenen zam oranı...