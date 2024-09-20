Emekliler garantiledi! Ocak'tan itibaren geçerli: En az yüzde 15...

16 milyona yakın emekli, yeni yılda gelecek olan zammı merak ediyor.
Yıl sonuna yaklaştıkça netleşen emekli maaşı zamları, vatandaşların cebini etkiliyor.
SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi fark etmeden tüm emekliler 2025'te zam alacak.
Merkez Bankası’nın Eylül ayında açıkladığı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi %43,31’den %43,14’e geriledi. Bu veriler ışığında, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da şekillenmeye başladı.
Bu kapsamda, 2025 emekli zamları netleşiyor...
EMEKLİ ZAMMI 2025
SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Ağustos ayındaki farkla birlikte %5,77 oranında bir birikim sağladı.
Enflasyon farkı Ocak 2025’teki maaşlara yansıyacak ve yılın geri kalan aylarına ait enflasyon verileri eklendikçe net zam oranı belirlenecek.
Tahminlere göre ise 2025'in ilk 6 ayı en az yüzde 15'e yakın maaş zamlarıyla geçirilecek.