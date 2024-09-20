Emekliler garantiledi! Ocak'tan itibaren geçerli: En az yüzde 15...
Yağmur Dinç

16 milyona yakın emekli, yeni yılda gelecek olan zammı merak ediyor.

Yıl sonuna yaklaştıkça netleşen emekli maaşı zamları, vatandaşların cebini etkiliyor.

SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi fark etmeden tüm emekliler 2025'te zam alacak.

Merkez Bankası’nın Eylül ayında açıkladığı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi %43,31’den %43,14’e geriledi. Bu veriler ışığında, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da şekillenmeye başladı.

Bu kapsamda, 2025 emekli zamları netleşiyor...

EMEKLİ ZAMMI 2025

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Ağustos ayındaki farkla birlikte %5,77 oranında bir birikim sağladı.

Enflasyon farkı Ocak 2025’teki maaşlara yansıyacak ve yılın geri kalan aylarına ait enflasyon verileri eklendikçe net zam oranı belirlenecek.

Tahminlere göre ise 2025'in ilk 6 ayı en az yüzde 15'e yakın maaş zamlarıyla geçirilecek.

ensonhaber icon
Yağmur Dinç
Editör