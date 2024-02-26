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Emekliler için son vakitler! 29 Şubat'a kadar yapan deste deste alıyor...

Emekliler için son vakitler! 29 Şubat'a kadar yapan deste deste alıyor... Emeklilerin yakından ilgilendiği promosyon tutarları için geri sayım başladı. Promosyon için son başvuru tarihi ise, 29 Şubat.