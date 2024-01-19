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Emekliler o ilde ne toplu taşımaya ne de suya para ödeyecek! Tamamen ücretsiz…

Emekliler o ilde ne toplu taşımaya ne de suya para ödeyecek! Tamamen ücretsiz… Belediye Başkanı basın toplantısında açıkladı. O ilde emeklilerde su ücreti de toplu taşıma ücreti de alınmayacak…