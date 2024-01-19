Emekliler o ilde ne toplu taşımaya ne de suya para ödeyecek! Tamamen ücretsiz…

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda emeklileri sevindirecek açıklamalar yaptı.
Belediye Başkanı Vergili, tüm emeklilerin su kullanımından ve toplu taşıma hizmetinden herhangi bir ücret tahsis edilmeyeceğini duyurdu.
Tamamen ücretsiz
Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin yaptığı açıklamalara göre, Karabük Belediyesince, emeklilere yönelik su ücretlerini tamamen kaldıracak ve ayrıca toplu taşıma hizmetinden de ücretsiz faydalanmalarını sağlayacak.