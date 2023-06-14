Emekliler yaşadı! Bayram ikramiyesi ne kadar, 3 bin TL mi oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi 2023 Kabine toplantısının bugünkü gündemi, bayram ikramiyeleri. Milyonlarca emeklinin bayram öncesinde ikramiyeler netleşecek. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi 3000 TL mi olacak?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan ve üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyesi Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın hesabına ödenecek.

Haziran ayında ödenecek olan emekli ikramiye miktarı ile ilgili artış olup olmayacağı merak ediliyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ikinci toplantısında önemli gündem maddelerini masaya yatıracak. Bakanlar Kurulu, emekli bayram ikramiyesinde karara varacak.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak sorularını araştırıyor.

Peki bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiye 3 bin tl mi olacak? İşte Kurban Bayramı ikramiyesine dair detaylar...

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Son bilgilere göre emekli bayram ikramiyesi zammı için yoğun bir çalışma temposu var. Masadaki rakam ise yüzde 50 zam ile 3000 TL bayram ikramiyesi ödenmesi.

Haziran ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması ile kesin rakam belli olacak. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.